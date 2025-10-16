Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Tonalá para este jueves 16 de octubre determina que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 44%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

