Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este jueves 16 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 19 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 20 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 14