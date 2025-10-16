Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este jueves 16 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.Según se comunicó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá