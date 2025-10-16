Jueves, 16 de Octubre 2025

Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Mazamitla para este jueves 16 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 49%.

Según se comunicó, el clima presenta un 66% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 10 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

