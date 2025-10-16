Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 16 de octubre anticipa que estará con muy nuboso con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 17 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Martes 21 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Miércoles 22 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

