Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 16 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

