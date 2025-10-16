Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este jueves 16 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 60%.Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tonalá