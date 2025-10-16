Jueves, 16 de Octubre 2025

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 16 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 81%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

