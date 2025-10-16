Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 16 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 81%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tonalá

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Zapopan

