Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 16 de octubre determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 81%.Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 25