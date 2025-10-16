Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Guadalajara para este jueves 16 de octubre prevé que estará con muy nuboso con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Miércoles 22 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

