Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el jueves 16 de octubre de 2025

El clima en Tapalpa para este jueves 16 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 11 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 54%.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13Martes 21 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Miércoles 22 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13