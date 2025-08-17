Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 17 de agosto de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 17 de agosto anticipa que estará con lluvia moderada con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 49%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 18 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Martes 19 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 15

Miércoles 20 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Jueves 21 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Viernes 22 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 23 de agosto de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 16

Domingo 24 de agosto de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

