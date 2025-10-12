Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 12 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 63%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

