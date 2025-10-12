Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 12 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 50%.

Según se comunicó, el clima presenta un 53% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 11

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: algo de nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

