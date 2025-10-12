Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 12 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se informó, el clima presenta un 79% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 70%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 25

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

