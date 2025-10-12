Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Zapopan para este domingo 12 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 69%.

Según se informó, el clima presenta un 97% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 12

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

