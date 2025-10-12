Domingo, 12 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Monterrey

Por: Redacción web .

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 12 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 13 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 18 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Chapala
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en El Salto
Clima en Mazamitla
Clima en Tapalpa
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Zapopan
Clima en Guadalajara
Clima en Ciudad de México
Clima en Tonalá

Temas

  • Clima en Monterrey
  • Clima

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones