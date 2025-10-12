Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 12 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Monterrey

Lunes 13 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20

Sábado 18 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Domingo 19 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

