Clima en Monterrey hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Monterrey para este domingo 12 de octubre anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 56%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 21 grados.Lunes 13 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 21Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 21Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 20Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Sábado 18 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Domingo 19 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 23