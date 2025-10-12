Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 12 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 77%.Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque