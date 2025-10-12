Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en El Salto para este domingo 12 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 77%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

