Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Mazamitla para este domingo 12 de octubre informa que estará con lluvia moderada con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 21 grados.Según se informó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Sur que irán a una velocidad de 2 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 66%.Lunes 13 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 10Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 11Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 11