Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Chapala para este domingo 12 de octubre anticipa que estará con lluvia ligera con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 24 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 19 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 17

