Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 12 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Lunes 13 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12