México

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Ciudad de México

Clima en Ciudad de México hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Ciudad de México para este domingo 12 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 22 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 27% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Ciudad de México

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Martes 14 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 11

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 9

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 10

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

