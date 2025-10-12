Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Tlaquepaque para este domingo 12 de octubre informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 65%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Lunes 13 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 16

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12

Jueves 16 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 13

Viernes 17 de octubre de 2025: nubes dispersas, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

