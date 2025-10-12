Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 12 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara