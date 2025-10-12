Clima en Cancún hoy: el pronóstico para el domingo 12 de octubre de 2025

El clima en Cancún para este domingo 12 de octubre prevé que estará con lluvia ligera con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 35% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Cancún

Lunes 13 de octubre de 2025: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 23

Miércoles 15 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 24

Jueves 16 de octubre de 2025: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

Viernes 17 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Sábado 18 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 25

Domingo 19 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 26

