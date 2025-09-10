De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, este miércoles es posible que algunas lluvias ligeras se presenten durante el día, sin embargo, en algunas zonas de la Ribera de Chapala podrían caer tormentas eléctricas al llegar la noche.

Clima Ribera de Chapala HOY miércoles 10 de septiembre de 2025

Ajijic

Según Meteored, en Ajijic se espera que predomine un cielo parcialmente nublado, aunque no se descartan momentos de sol. Ya entrada la noche hay probabilidad de que caiga una tormenta acompañada de actividad eléctrica. Además, es posible que se presenten lluvias débiles durante el día.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 20:00 40% 23:00 70%

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

A parir del mediodía, en Jocotepec hay probabilidades de lluvia, aunque se espera que estos eventos sean de mayor intensidad y estén acompañados de descargas eléctricas en avanzadas horas de la tarde y durante la noche.

Hora Probabilidad de lluvia 12:00 30% 14:00 30% 17:00 50% 20:00 50% 23:00 60%

Se estima una temperatura máxima de 26° C, y una mínima de 17°.

Chapala

Se pronostica para Chapala un cielo parcialmente nublado con momentos de claridad. Durante las últimas horas de la jornada es posible que se presente una tormenta con actividad eléctrica. No se descarta la posibilidad de lluvias débiles durante el día.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 20:00 60% 23:00 80%

En cuanto a temperatura, se prevé una máxima de 25° C, y una mínima de 18°.

Ocotlán

Ocotlán despierta con un cielo parcialmente nuboso, aunque se espera que se despeje ligeramente con el transcurso de las horas. Aunque no se descartan episodios de lluvias débiles matutinas, durante la noche es posible que se presenten tormentas con actividad eléctrica.

Hora Probabilidad de lluvia 11:00 30% 12:00 30% 20:00 60% 23:00 70%

Se espera que la temperatura máxima alcance los 26° C, y la mínima los 15°.

MB