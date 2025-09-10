El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene pronóstico de lluvias para este miércoles 10 de septiembre, pero estas serán más probables por la noche. Estos son los detalles del clima:El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la Región Pacífico Centro, por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Michoacán y en la zona montañosa de Jalisco, y cálido en el sur de Michoacán, así como en costas de la región. Posibles lluvias y chubascos matutinos en costas de Nayarit, Jalisco y Colima. Durante la tarde, cielo nublado; ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en el norte de Nayarit, centro de Jalisco y zonas de Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y con posible caída de granizo en zonas altas de Nayarit y Michoacán, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara combinación de Sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde. Las temperaturas máximas esperadas estarán entre los 26 y 29 °C y las mínimas, entre 15 y 18 °C.El pronóstico de lluvia para este martes es del 21 por ciento, hasta el momento, pero será más probable durante la noche.La probabilidad más alta de lluvia en la ciudad oscila entre las 20:00 y las 24:00 horas.El ingreso de humedad de ambos litorales, al combinarse con inestabilidad de la atmósfera en la parte alta de la atmósfera, propiciarán lluvia de moderada a fuertes en el noroeste y occidente. Mientras que el paso de la onda tropical No. 31, asociada con una zona de baja presión, ocasionará lluvias el sur y sureste. El frente frío No. 2 sobre el Golfo de México provocará lluvias al oriente del país. Finalmente, un nuevo frente frío se aproxima por el noroeste del país. Jalisco, con cielo parcialmente cubierto, lluvia a lo largo del territorio. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en al centro, sur, oriente y occidente del estado.Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA