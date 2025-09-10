El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene pronóstico de lluvias para este miércoles 10 de septiembre, pero estas serán más probables por la noche. Estos son los detalles del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, prevé para la Región Pacífico Centro, por la mañana, cielo medio nublado; bancos de niebla o neblina en zonas altas; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Michoacán y en la zona montañosa de Jalisco, y cálido en el sur de Michoacán, así como en costas de la región. Posibles lluvias y chubascos matutinos en costas de Nayarit, Jalisco y Colima . Durante la tarde, cielo nublado; ambiente cálido a caluroso, con temperaturas mayores a 35 °C en el norte de Nayarit, centro de Jalisco y zonas de Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, y con posible caída de granizo en zonas altas de Nayarit y Michoacán , las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara combinación de Sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas máximas esperadas estarán entre los 26 y 29 °C y las mínimas, entre 15 y 18 °C.

El pronóstico de lluvia para este martes es del 21 por ciento, hasta el momento, pero será más probable durante la noche .

Lluvia para Guadalajara

08:00 PM 35 % de probabilidad de lluvia 22 °C 09:00 PM 60 % de probabilidad de lluvia 21 °C 10:00 PM 70 % de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 88 % de probabilidad de lluvia 19 °C 12:00 AM 83 % de probabilidad de lluvia 19 °C

La probabilidad más alta de lluvia en la ciudad oscila entre las 20:00 y las 24:00 horas .

Clima nacional

El ingreso de humedad de ambos litorales, al combinarse con inestabilidad de la atmósfera en la parte alta de la atmósfera, propiciarán lluvia de moderada a fuertes en el noroeste y occidente.

Mientras que el paso de la onda tropical No. 31, asociada con una zona de baja presión, ocasionará lluvias el sur y sureste.

El frente frío No. 2 sobre el Golfo de México provocará lluvias al oriente del país.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproxima por el noroeste del país.

Jalisco, con cielo parcialmente cubierto, lluvia a lo largo del territorio. Chubascos puntuales con posible actividad eléctrica en al centro, sur, oriente y occidente del estado .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

