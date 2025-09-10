Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Clima MX

Advierten de tormentas intensas para estos lugares de México

La onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y se asocia con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco. SUN / ARCHIVO

Se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco. SUN / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este miércoles 10 de septiembre que algunos lugares del país registrarán lluvias puntuales intensas. Aquí los detalles:

Para hoy, el frente frío núm. 3 en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras y refrescamiento de las temperaturas y lluvias aisladas en Baja California

Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera que se desarrollará al sur del golfo de California, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora; e intervalos de chubascos en Chihuahua

No te pierdas: "Mario" se asoma en el Pacífico; esta sería su trayectoria

El frente núm. 2 que prevalecerá estacionario sobre el noreste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas; puntuales fuertes en Nuevo León; y chubascos en Coahuila

Se prevé que al final del día, el frente núm. 2 se desplace hacia el norte del golfo de México, dejando de afectar al país

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas

Consulta: AVISAN de tormentas fuertes a esta hora de hoy en Guadalajara

La onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada al sur de su eje, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero

Por su parte, el flujo de aire húmedo del mar Caribe sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica frente a costas del Pacífico Sur mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en zonas de Sonora.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):  San Luis Potosí (este), Puebla (norte y sureste), Tamaulipas (este y sur), Veracruz (norte y sur), Tabasco (oeste y sur), Guerrero (centro y este), Oaxaca (norte, este y suroeste) y Chiapas (norte, sur y oeste).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Quintana Roo.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):  Chihuahua y Coahuila.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):  Baja California.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones