El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este miércoles 10 de septiembre que algunos lugares del país registrarán lluvias puntuales intensas. Aquí los detalles:

Para hoy, el frente frío núm. 3 en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con tolvaneras y refrescamiento de las temperaturas y lluvias aisladas en Baja California.

Por otra parte, el monzón mexicano y una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera que se desarrollará al sur del golfo de California, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit, Sinaloa y Durango; puntuales fuertes en Baja California Sur y Sonora; e intervalos de chubascos en Chihuahua.

El frente núm. 2 que prevalecerá estacionario sobre el noreste de México, aunado a inestabilidad atmosférica, generará lluvias puntuales intensas en San Luis Potosí y Tamaulipas; puntuales fuertes en Nuevo León; y chubascos en Coahuila.

Se prevé que al final del día, el frente núm. 2 se desplace hacia el norte del golfo de México, dejando de afectar al país.

A su vez, un canal de baja presión sobre el interior del país en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales intensas en Puebla; puntuales muy fuertes en Morelos, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Michoacán, Colima y Jalisco; y puntuales fuertes en Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas.

La onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada al sur de su eje, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero .

Por su parte, el flujo de aire húmedo del mar Caribe sobre la península de Yucatán y un canal de baja presión en el sureste mexicano, en interacción con la proximidad de la vaguada monzónica frente a costas del Pacífico Sur mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas, Tabasco y Veracruz; puntuales muy fuertes en Yucatán y Campeche; y puntuales fuertes en Quintana Roo.

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en zonas del norte y centro de la República Mexicana, litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán; así como ambiente muy caluroso con temperaturas máximas que podrían superar los 40 °C en zonas de Sonora.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 10 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): San Luis Potosí (este), Puebla (norte y sureste), Tamaulipas (este y sur), Veracruz (norte y sur), Tabasco (oeste y sur), Guerrero (centro y este), Oaxaca (norte, este y suroeste) y Chiapas (norte, sur y oeste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Tlaxcala, Ciudad de México y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua y Coahuila. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California.

Las lluvias fuertes a puntuales intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA