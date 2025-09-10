El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, dio a conocer su actualización sobre un fenómeno natural localizado en el océano Pacífico que, de continuar con su evolución, podría dar forma al nuevo ciclón tropical de la temporada.

Este miércoles 10 de septiembre, el SMN informó que la onda tropical núm. 31 se desplazará sobre el sur del territorio nacional y asociada con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico ubicada al sur de su eje, originarán lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Guerrero.

Además, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) compartió que vigila una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en el océano Pacífico. A través de su cuenta de X, señaló:

Zona de baja presión asociada con la onda tropical número 31, mantiene 50% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 90% en 7 días . Se localiza a 230 kilómetros al sur de Puerto Ángel, Oaxaca, con desplazamiento hacia el oeste-noroeste.

Podría evolucionar a un ciclón tropical a finales de esta semana .

Aunque es muy pronto para preverlo, si este fenómeno natural continúa su evolución, podría darle forma al nuevo ciclón tropical de la temporada que llevaría por nombre "Mario" .

Hasta ahora se han formado doce ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko” y “Lorena”. De ellos, siete han alcanzado la categoría como huracán.

El último huracán registrado en el país fue “Erick”, el cual tocó tierra en el sur de México el pasado 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños principalmente en Oaxaca y Guerrero, causando la muerte de un menor y diversas afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y caídas de árboles.

ESPECIAL / Conagua

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

