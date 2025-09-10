Tras las indagatorias realizadas por la Vicefiscalía en Investigación Regional, el día de ayer se logró establecer la probable responsabilidad de un individuo por maltrato infantil en agravio de su hijo —un niño de nueve años—. El susodicho ya se encuentra imputado y vinculado a proceso.

Se trata de José de Jesús “N” quien, de acuerdo con las pesquisas, se pudo establecer que el día 9 de diciembre de 2024 agredió físicamente a su hijo.

El delito habría sido cometido dentro del hogar del menor, en la Colonia de La Naranjera, en el municipio de Casimiro Castillo. El día de los hechos, el imputado habría golpeado a su hijo con un cinto en varias partes del cuerpo, como resultado, el menor sufrió hematomas en la pierna.

Además, según los dictámenes realizados, se presume que el niño presenta afectaciones psicológicas compatibles con el maltrato.

En respuesta a la denuncia interpuesta ante esta Representación Social, el Agente del Ministerio Público, con el auxilio de la Policía de Investigación, realizó diligencias que permitieron acreditar la probable responsabilidad de José de Jesús “N”.

Tras esto, el Juez de Control ordenó la vinculación a proceso en la comisión del delito de maltrato infantil. Además, le fijó como medida cautelar la prisión preventiva justificada que deberá de cumplir por una temporalidad de seis meses.

¿Dónde reportar el abuso a menores de edad?

Fuera del Área Metropolitana de Guadalajara, las denuncias por delitos en agravio de menores de edad deberán presentarse ante el Ministerio Público más cercano. En el siguiente enlace se encontrará la base de datos de las agencias en la entidad: https://fiscalia.jalisco.gob.mx/servicios-y-programas/agencias-del-ministerio-publico/delegaciones-regionales.

Por el contrario, si se radica dentro Área Metropolitana, la persona deberá acudir a la Unidad de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes, ubicada en el edificio de Ciudad Niñez en Avenida de Las Américas 599, Colonia Ladrón de Guevara en Guadalajara.

Con información de la Fiscalía de Jalisco.

