Tras la intensa lluvia registrada la tarde del lunes 8 de septiembre, que provocó el desbordamiento del Arroyo Seco, un gran tramo de la avenida Adolf Horn permaneció más de 24 horas inundado, impidiendo la movilidad a los vecinos de la zona.

De acuerdo con el último conteo de daños, 50 viviendas fueron afectadas por el ingreso de agua. Además, ante la imposibilidad de llegar a sus hogares, cientos de personas tuvieron que pasar la noche del lunes y la madrugada del martes en sus vehículos.

Para desahogar la zona, personal de los tres niveles de Gobierno acudieron al sitio.

¿Cómo se encuentra la avenida Adolf Horn esta mañana?

A través de sus redes sociales, la Comisaría de la Policía Vial Jalisco informó que “se reporta sin novedad, únicamente con ligero encharcamiento en av. Adolf B. Horn”.

La avenida Adolf Horn, a su cruce con 1ro de Mayo, ya se encuentra abierto a la circulación. En este punto, aunque en este momento de la mañana se registra carga en la circulación, elementos de la Policía Vial se encuentran brindando apoyo.

No obstante, de acuerdo con los reportes de vecinos de zonas como Real del Valle, las inundaciones persisten en algunos lugares cercanos a la vialidad.

