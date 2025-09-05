Liverpool: Lo que debes saber para comprar en la próxima Venta Nocturna del 2025

Con motivo de su 178 aniversario, Liverpool consentirá a sus clientes y ofrecerá una nueva edición de su conocida Venta Nocturna, un evento que representa una gran oportunidad para los consumidores, pues pueden adquirir productos de diversos departamentos con increíbles descuentos.

La de Aniversario es una de las cuatro grandes ventas nocturnas que la cadena de tiendas departamentales organiza cada año; las otras son la Nocturna para Mamás, la Nocturna para Papás y la Nocturna de Navidad.

La próxima Venta Nocturna de Liverpool se llevará a cabo durante el primer fin de semana de octubre, por lo que solo restan unas cuantas semanas para acceder a los múltiples beneficios de este evento comercial.

Ante este hecho, aquí te compartimos algunas recomendaciones para que realices tus compras.

Recomendaciones para comprar en la Venta Nocturna de Liverpool

La Venta Nocturna Liverpool se ha convertido en un evento clásico del comercio en México, ofreciendo grandes oportunidades a los consumidores durante un tiempo limitado. En este escenario, la demanda para la adquisición de productos suele ser alta, por ello, te recomendamos considerar lo siguiente:

Revisa el catálogo digital con anticipación y planifica tus compras

Debido a que algunas promociones varían, es recomendable comparar los precios en la tienda física, en la web y en la app

Usa las tarjetas participantes para obtener meses sin intereses

No esperes al último momento, pues algunos productos de alta demanda podrían agotarse

Revisa las políticas de devolución y garantía antes de

comprar los artículos

Con una amplia trayectoria en el mercado, Liverpool es uno de los destinos favoritos para adquirir artículos de moda, belleza, tecnología y productos de lujo, entre otras categorías.

Durante sus Ventas Nocturnas, el horario de sus tiendas físicas suele extenderse desde las 11:00 hasta las 21:00 horas, aunque también se puede acceder a los descuentos a través de la app o su sitio web en cualquier momento del día o la noche durante el periodo indicado.

