El día de ayer, elementos de la Comisaría de Seguridad de Puerto Vallarta en coordinación con la Fiscalía del Estado de Jalisco lograron la detención de un presunto asaltante que habría robado en Marina Vallarta un monto de 200 mil pesos. La detención se ejecutó el pasado domingo 7 de septiembre en la colonia Santo Domingo.

El trabajo coordinado se logró luego de una orden de aprehensión en contra de José Ángel "N" de 36 años de edad el cual fue acusado por delito de robo calificado. El detenido habría sido identificado como presunto responsable de un asalto ocurrido el pasado 1 de septiembre en una sucursal bancaria de Marina Vallarta.

El ahora detenido habría despojado a un ciudadano de una mochila con contenido de 200 mil pesos. El hurto se realizó con amenazas con un arma de fuego.

Gracias a las investigaciones a través del análisis de video-grabaciones se logró la denuncia de la víctima, se confirmó su implicación y posterior a la orden de captura, se logró la detención.

La detención se ejecutó en la colonia Santo Domingo tras un operativo coordinado entre la Policía Municipal y la Fiscalía de Jalisco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB