Miércoles, 10 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Se precipitará el DILUVIO en Puerto Vallarta

En la ciudad vallartense podría caer un diluvio con una acumulación de agua de hasta 23 milímetros  

Por: Ámbar Orozco

En la ciudad de Puerto Vallarta se espera un gran diluvio en este miércoles. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En la ciudad de Puerto Vallarta se espera un gran diluvio en este miércoles. EL INFORMADOR / ARCHIVO

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 3; la corriente en
chorro subtropical; una circulación ciclónica que se desarrollará al sur del golfo de California; el sistema frontal número 2 que prevalecerá estacionario sobre el noreste; el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 31 asociada a un desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán. En Puerto Vallarta, se espera la precipitación de un diluvio en horas de la tarde-noche.

Lee: Dólar es ZANGOLOTEADO por el peso mexicano; tipo de cambio esta mañana

¿Lloverá hoy 10 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá nublado; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Asimismo, se registra una tremenda tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 23 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

05:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm
06:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.3 mm
07:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.9 mm
08:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 3.2 mm
09:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.5 mm
10:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 1.3 mm
11:00 a 12:00 AM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 0.5 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. 

Checa: Así quedó Guadalajara tras la tormenta de anoche (FOTOS)

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes áreas, con mayores acumulados al norte y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones