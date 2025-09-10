De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 3; la corriente en

chorro subtropical; una circulación ciclónica que se desarrollará al sur del golfo de California; el sistema frontal número 2 que prevalecerá estacionario sobre el noreste; el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 31 asociada a un desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán. En Puerto Vallarta, se espera la precipitación de un diluvio en horas de la tarde-noche.

¿Lloverá hoy 10 de septiembre en Puerto Vallarta?

De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá nublado; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Asimismo, se registra una tremenda tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 23 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

05:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.6 mm 06:00 PM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 2.3 mm 07:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 1.9 mm 08:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 3.2 mm 09:00 PM Tormenta (60%) Acumulación de agua de 0.5 mm 10:00 PM Tormenta (50%) Acumulación de agua de 1.3 mm 11:00 a 12:00 AM Tormenta (70%) Acumulación de agua de 0.5 mm

Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas.

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes áreas, con mayores acumulados al norte y oriente del territorio.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

