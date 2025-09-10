De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frente frío número 3; la corriente en chorro subtropical; una circulación ciclónica que se desarrollará al sur del golfo de California; el sistema frontal número 2 que prevalecerá estacionario sobre el noreste; el ingreso de aire húmedo procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 31 asociada a un desarrollo ciclónico en el océano Pacífico, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Estado de México, Campeche y Yucatán. En Puerto Vallarta, se espera la precipitación de un diluvio en horas de la tarde-noche.De acuerdo con la cadena Meteored, en las costas vallartenses el cielo permanecerá nublado; con temperaturas que oscilarán de los 31 a los 25 grados centígrados y ráfagas de viento Oeste que correrán a 24 km/h. Asimismo, se registra una tremenda tormenta eléctrica —con una acumulación de agua de 23 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:Asimismo, habrá oleaje de hasta 2 metros en sus costas. Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que para el Estado de Jalisco, se pronostican lluvias en las diferentes áreas, con mayores acumulados al norte y oriente del territorio.Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO