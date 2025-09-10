Elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara realizaron once acciones de seguridad en la semana del 1 al 7 de septiembre con resultado de 13 personas detenidas y el aseguramiento de más de 400 kilos de material con características de droga. A continuación te mostramos un recuento de cada una de las acciones.

Elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara, lograron el aseguramiento de 27 bolsas que estaban flotando en el canal pluvial de la colonia 5 de Mayo. En su interior se encontraba vegetal verde de las características de la mariguana. El aseguramiento es de 323 kilogramos.

En la Colonia San Miguel de Huentitán, se logró el aseguramiento de 91 kilos de vegetal verde con las características de la mariguana luego de que fuese abandonado en bolsas negras en Hacienda La Colmena y Lauro Uranga.

En Analco, se detuvo a un hombre que entró a robar ocho rollos de cobre en una tienda de electrónica; el hurto frustrado estaba valuado en 5 mil pesos. Los hechos ocurrieron en avenida Revolución entre las calles 5 de mayo y 28 de enero. El sujeto habría hecho un boquete en la azotea del negocio para lograr extraer el material mencionado.

Tras una persecución que terminó en la colonia Morelos, se logró la detención de tres sujetos que presuntamente habrían participado en el robo de autopartes en la colonia El Dean. Tras la revisión conforme a protocolo se les aseguró un arma de fuego de calibre treinta y ocho un tiro útil, y al rededor de veinte envoltorios con aparente droga cristal.

En otra persecución se logró la detención de un sujeto con un arma de fuego hechiza con dos tiros útiles calibre .22 con la que presuntamente lesionó a un ciudadano y le robó su motocicleta en hechos ocurridos en el cruce de las calles Demóstenes y Cairo en la colonia San Eugenio.

En la colonia Morelos, se aprehendió a un hombre que robó un celular a una ciudadana. El equipo está valuado en alrededor de 3 mil pesos. El suceso ocurrió en Ciprés y avenida Cristóbal Colón.

En la colonia Real, se detuvo a tres sujetos que entraron a robar a un domicilio en el que viven dos adultos mayores. Los hechos ocurrieron en un domicilio ubicado en Valentín Gómez Farías y Magnolia. Los sujetos amagaron a los moradores con una pistola calibre .45 con once tiros útiles.

En la colonia Jardines del Nilo, se logró la captura de un hombre que presuntamente sustrajo autopartes de un vehículo estacionado en María Mares y José Fernández Rojas. Se le aseguró una batería, cables para pasar corriente y una llanta de refacción.

En la colonia Capilla de Jesús, se detuvo a un sujeto señalado por robar el celular de un conductor de aplicación o Empresa de Redes de Transporte (ERT). La afectación está valuada en 15 mil pesos. El supuesto responsable coincide con las características descritas de un sujeto que cometió hechos como este, pero en las colonias Santa Teresita y Mezquitán Country.

Con el Operativo Puma, oficiales del escuadrón motorizado Gamas detuvieron a un hombre que le robó su celular a otro, el cual está valuado en 9 mil pesos. El hurto ocurrió en Ernesto Loera entre Dionisio Rodríguez y Pedro General María Anaya en la colobia Oblatos. El ahora detenido habría amagado al ciudadano con un arma de fuego con 16 cartuchos útiles.

En la colonia Agustín Yáñez se frustró el robo de una tienda de abarrotes ubicada en Dionisio Rodríguez, entre Pitágoras y Demócrito. Un sujeto había intentado hacerlo con una arma de fuego calibre .25 con un tiro útil.

