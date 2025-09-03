Pensión Bienestar: Este es el tiempo límite para retirar el pago y no perder el apoyo

Al comienzo de esta semana, la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, anunció el calendario de pagos oficial de las Pensiones del Bienestar del bimestre septiembre-octubre, es decir, el quinto del 2025.

En este escenario, los de la tercera edad podrán cobrar un monto de 6 mil 200 pesos, en el caso de la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores. Este dinero se deposita directamente en la tarjeta del Banco del Bienestar del derechohabiente, sin embargo, no retirar el pago durante un periodo considerable de tiempo puede derivar en la suspensión del apoyo.

¿Hay un tiempo límite para retirar el pago de la Pensión Bienestar?

El sitio web oficial de Programas para el Bienestar subraya que una vez depositado, el dinero permanece seguro en la tarjeta del Banco del Bienestar del beneficiario, por lo que no es necesario retirarlo el mismo día del pago.

Sin embargo, las Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) indican que no cobrar el apoyo económico ni presentarse a recoger la tarjeta o medio de pago durante dos bimestres seguidos es motivo de suspensión, lo que posteriormente puede derivar en la baja definitiva del programa.

En este escenario, se recomienda no dejar pasar demasiado tiempo para cobrar el pago de la pensión.

Según la Secretaría de Bienestar, "toda persona incorporada al padrón debe cumplir con los criterios de elegibilidad, mantener actualizados sus datos y cobrar sus apoyos en los periodos establecidos para evitar afectaciones en los pagos".

En estas situaciones, si todavía no se ha dado la baja definitiva del programa, el apoyo puede reactivarse. Para ello, el titular o su auxiliar registrado debe acudir al Módulo de Bienestar más cercano con identificación oficial, CURP, comprobante de domicilio y, solo si aplica, Tarjeta del Bienestar o acta de nacimiento.

Una vez solucionada la irregularidad, el depósito se normaliza en el siguiente bimestre.

Además de cobrar el apoyo cada bimestre en tiempo y forma, otras medidas para evitar la suspensión del apoyo son: activar la tarjeta en cuanto se reciba, mantener actualizados los datos personales y reportar cualquier problema con la tarjeta al número 800 900 2000.

Con información de SUN

