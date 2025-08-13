El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) espera lluvia con cielo parcialmente nuboso para el jueves 14 de agosto. Aquí todos los detalles del pronóstico del clima para la ciudad:

Meteored prevé para Guadalajara este jueves cielos nubosos en principalmente, aunque se esperan cielos nubosos con chubascos tormentosos por la tarde . Las temperaturas oscilarán entre 16 °C y 27 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 14:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de oeste, con rachas que podrán llegar hasta 41 km/h por la tarde.

El pronóstico de lluvia para el jueves en la ciudad es del 80 por ciento y se espera lluvia débil con cielo parcialmente nuboso . Para el viernes, la posibilidad de precipitación es del 80 por ciento.

Lluvia para Guadalajara el jueves

08:00 AM Niebla 17 °C 11:00 AM Parcialmente nuboso 22 °C 02:00 PM Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 26 °C 05:00 PM Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 24 °C 08:00 PM Parcialmente nuboso 21 °C

La posibilidad de que el jueves se presente lluvia en Guadalajara es mayor por la tarde, entre las 14:00 y 17:00 horas .

Clima nacional del jueves 14 al sábado 16 de agosto de 2025

El jueves, la onda tropical núm. 21 se desplazará al sur de las costas de Jalisco, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente de la República Mexicana . El sistema continuará avanzando hacia el oeste, alejándose de costas nacionales, se prevé que al final del día, deje de afectar al país.

Durante el período de pronóstico:

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en la península de Baja California. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Canales de baja presión sobre el interior del territorio nacional, en interacción con inestabilidad atmosférica, con una vaguada en altura y la onda tropical núm. 22, que se desplazarán gradualmente sobre el oriente, centro, sur y occidente del país, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, noreste, oriente y sur del territorio nacional; y con posible caída de granizo en el occidente y centro de México. Pronosticándose durante el jueves, lluvias puntuales intensas en Michoacán.

Otro canal de baja presión se extenderá sobre el sureste mexicano y la península de Yucatán, e interactuará con una nueva vaguada en altura, que se desplazará sobre dichas regiones, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del país, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán, con temperaturas que podrían superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

