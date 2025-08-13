¿Cómo se habrían reconciliado Yolanda Andrade y Verónica Castro?

Yolanda Andrade y Verónica Castro se habrían reconciliado luego de un sonado pleito, por lo menos, según las afirmaciones de una revista de espectáculos.

Después de años de controversias, indirectas, rumores de boda simbólica y hasta declaraciones en programas de televisión, Yolanda Andrade y Verónica Castro están demostrando, en medio de la grave enfermedad que afecta a la conductora, alcanzar el perdón.

De acuerdo con la revista "TV Notas", una amiga cercana a ambas famosas aseguró que han comenzado a limar asperezas y a reconstruir lo que alguna vez fue su amistad , luego de que Yolanda diera a conocer que padece una enfermedad degenerativa.

Cuando Yolanda reapareció ante los medios para hablar sobre su estado de salud, muchos pensaron que Verónica Castro seguiría manteniéndose al margen, como lo había hecho los últimos años, pero al parecer la famosa ya se comunicó con ella, le ofreció ayuda, contactos médicos y, lo más importante, cariño sin preguntas ni reproches.

"Lloraron, se pidieron perdón, se abrazaron y, desde entonces, están más unidas que nunca" , dijo la allegada.

