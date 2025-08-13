Lluvia y granizo podrían aparecer con alta probabilidad este miércoles 13 de agosto en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), de acuerdo al pronóstico del clima. Aquí los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas altas; ambiente templado a fresco, siendo frío en zonas altas de Michoacán, y cálido la mayor parte de Colima, así como en costas de la región. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en zonas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit; y puntuales fuertes en Jalisco, Colima y Michoacán; todas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Jalisco; y viento de 10 a 20 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara Cielo parcialmente cubierto. Probabilidad de lluvia dispersa y algunos chubascos puntuales en horas de la tarde y hacia la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 26-28 °C, mientras que las mínimas entre los 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

06:00 PM 45% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 74% de probabilidad de lluvia 22 °C 08:00 PM 70% de probabilidad de lluvia 21 °C 09:00 PM 50% de probabilidad de lluvia 20 °C 10:00 PM 36% de probabilidad de lluvia 19 °C

La más alta posibilidad de lluvia durante el día comienza a partir de las 18:00 horas en Guadalajara, pero es mayor entre 19:00 y 20:00 horas .

Clima nacional

El paso de una onda tropical por el occidente de México en interacción con humedad entrante e inestabilidad en la parte alta de la atmósfera, provocarán lluvias fuertes acompañadas de actividad eléctrica sin descartar posible caída de granizo sobre el litoral del Pacífico, desde Sinaloa hasta Oaxaca. Así como en estados del centro y Península de Yucatán.

Jalisco, con lluvias acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo . Desde horas de la mañana comenzarán al sur y zona costera a manera de intervalos. El resto del estado, con probabilidad de lluvia en horas de la tarde y hacia la noche.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA