AICM: Estas son las recomendaciones si tienes un vuelo en las próximas horas

Ayer martes, y por segundo día consecutivo, el Aeropuerto de Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó afectaciones en sus servicios debido a inclemencias del tiempo.Los vuelos de miles de pasajeros de la Terminal 2 fueron retrasados o cancelados debido a las lluvias de la noche, por lo que esperaron horas para poder abordar hacia sus destinos. En algunos casos, pasajeros esperaron desde el domingo para poder tomar un vuelo."Estuve viendo en las noticias y vine con la esperanza de que hoy no volviera a ser lo mismo como ayer: un día está bien, ¿pero ya dos seguidos?", reclamó Melissa Hernández, quien, tras más de cinco horas de retraso, no supo cuando saldría su vuelo a Cuba.A su vez, otro usuario de nombre "Cristian", tampoco llegó a tiempo a la boda de su mejor amiga en Mazatlán, y aseguró que "es muy frustrante que no podamos tener un aeropuerto a la altura. Ya sabíamos que el AIFA no está en condiciones, pero ahora también este".Este Aeropuerto informó el día de ayer a través de su cuenta de X que, nuevamente, se volvieron a inundar las pistas 5 derecha y 5 izquierda, por lo que a las 02:13 horas se suspendieron las operaciones, con lo que se cancelaron 3 vuelos y 120 tuvieron demoras, afectando a 19 mil 500 pasajeros.Esto sumado a los casi 15 mil que se afectaron ayer por los 104 vuelos afectados por inundaciones registradas el domingo en las mismas pistas.Hay pasajeros afectados con destino a:Desde la puerta 7 hasta la 8 de la Terminal 2 hay cientos de personas pidiendo reembolso o que sus vuelos sean reagendados, pero solo les proponen desde el viernes en adelante.De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, el Valle de México espera cielo medio nublado a nublado durante el transcurso de esta jornada. Durante la tarde, se espera ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Estado de México, y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo.Ante la posibilidad de sufrir afectaciones nuevamente debido a mal tiempo, el AICM, desde su cuenta oficial, ha emitido las siguientes recomendaciones para aquellas personas que tienen un viaje programado para las próximas horas."[...] Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo, seguir las indicaciones de protección civil e informarte a través de canales oficiales" publicó el Aeropuerto.Debido a lo sucedido, este miércoles la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se llevó a cabo una reunión interinstitucional con la participación del AICM, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de la Ciudad de México, donde se acordó la implementación de diversas acciones de coordinación con el grupo interinstitucional para garantizar así la operación segura y continua del aeropuerto capitalino.En el encuentro participaron el director General del AICM, Almirante Juan José Padilla Olmos; el director General de Conagua, Efraín Morales López; el Subsecretario de Operación e Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX, Ricardo Munguía, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, junto con integrantes de sus equipos.Con información de SUN y SMN.