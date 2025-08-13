AICM: Estas son las recomendaciones si tienes un vuelo en las próximas horas

Ayer martes, y por segundo día consecutivo, el Aeropuerto de Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó afectaciones en sus servicios debido a inclemencias del tiempo .

Los vuelos de miles de pasajeros de la Terminal 2 fueron retrasados o cancelados debido a las lluvias de la noche, por lo que esperaron horas para poder abordar hacia sus destinos. En algunos casos, pasajeros esperaron desde el domingo para poder tomar un vuelo.

" Estuve viendo en las noticias y vine con la esperanza de que hoy no volviera a ser lo mismo como ayer: un día está bien, ¿pero ya dos seguidos? ", reclamó Melissa Hernández, quien, tras más de cinco horas de retraso, no supo cuando saldría su vuelo a Cuba.

A su vez, otro usuario de nombre “Cristian”, tampoco llegó a tiempo a la boda de su mejor amiga en Mazatlán, y aseguró que " es muy frustrante que no podamos tener un aeropuerto a la altura. Ya sabíamos que el AIFA no está en condiciones, pero ahora también este ".

Este Aeropuerto informó el día de ayer a través de su cuenta de X que, nuevamente, se volvieron a inundar las pistas 5 derecha y 5 izquierda, por lo que a las 02:13 horas se suspendieron las operaciones, con lo que se cancelaron 3 vuelos y 120 tuvieron demoras, afectando a 19 mil 500 pasajeros.

Esto sumado a los casi 15 mil que se afectaron ayer por los 104 vuelos afectados por inundaciones registradas el domingo en las mismas pistas.

Hay pasajeros afectados con destino a:

Guatemala

Dallas

Panamá

Lima

Bogotá

Monterrey

Houston

Guadalajara

Villahermosa

Ciudad del Carmen

Los Ángeles

Zacatecas

Desde la puerta 7 hasta la 8 de la Terminal 2 hay cientos de personas pidiendo reembolso o que sus vuelos sean reagendados, pero solo les proponen desde el viernes en adelante.

¿Qué recomendaciones emite el AICM?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional , el Valle de México espera cielo medio nublado a nublado durante el transcurso de esta jornada. Durante la tarde, se espera ambiente cálido, siendo templado en zonas altas; probabilidad de lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en Estado de México, y chubascos con lluvias puntuales fuertes en Ciudad de México, todas acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo .

Ante la posibilidad de sufrir afectaciones nuevamente debido a mal tiempo, el AICM, desde su cuenta oficial, ha emitido las siguientes recomendaciones para aquellas personas que tienen un viaje programado para las próximas horas.

"[...] Si tienes un vuelo programado para las próximas horas, te sugerimos mantenerte alerta y en comunicación con tu aerolínea para conocer el estatus de tu vuelo, seguir las indicaciones de protección civil e informarte a través de canales oficiales " publicó el Aeropuerto.

Debido a lo sucedido, este miércoles la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a cargo de Jesús Antonio Esteva Medina, informó que se llevó a cabo una reunión interinstitucional con la participación del AICM, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Gobierno de la Ciudad de México, donde se acordó la implementación de diversas acciones de coordinación con el grupo interinstitucional para garantizar así la operación segura y continua del aeropuerto capitalino.

En el encuentro participaron el director General del AICM, Almirante Juan José Padilla Olmos; el director General de Conagua, Efraín Morales López; el Subsecretario de Operación e Infraestructura Hidráulica de la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la CDMX, Ricardo Munguía, y el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, junto con integrantes de sus equipos.

Con información de SUN y SMN.

