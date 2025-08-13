México trasladó a 26 miembros de alto rango del crimen organizado a Estados Unidos, pero es el segundo envío de esa magnitud que se hace; hubo un primero el 27 de febrero pasado. ¿Qué ha pasado con esos capos? Aquí los detalles:

Tras pisar territorio estadounidense esposado y fuertemente custodiado, la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) celebró el traslado de Rafael Caro Quintero "El Narco de Narcos", líder y fundador del Cártel de Guadalajara, a quien se le atribuye el asesinato del agente Enrique "Kiki" Camarena.

"Hoy enviamos un mensaje a todos los líderes de los cárteles, a todos los traficantes, a todos los criminales que envenenan nuestras comunidades: Tendrá que rendir cuentas. No importa cuánto tarde, no importa lo lejos que huya, la justicia los encontrará", aseveró.

El 28 de febrero pasado, Caro Quintero se declaró "no culpable" de crimen organizado y tráfico de drogas ante la justicia de Estados Unidos .

Además, las autoridades de ese país confirmaron que el narcotraficante fue "expulsado" de México y no "extraditado" , a petición del Gobierno mexicano, y dieron a conocer que se buscaría una posible pena de muerte al capo.

Sin embargo, el pasado 5 de agosto la Fiscalía General de Estados Unidos informó que no pedirá pena de muerte contra Caro .

En documentos judiciales, dirigidos al juez Frederic Block, quien lleva el caso del "Narco de Narcos", el fiscal general Joseph Nocella Jr. Informó que "la Fiscalía general ha autorizado y determinado no buscar la pena de muerte" contra los acusados.

Rafael Caro Quintero pasó 28 años en una prisión en México por su papel en el asesinato del agente de la DEA. Posteriormente, fue liberado por un tecnicismo en 2013. Sin embargo, en julio de 2022 fue recapturado por la Marina.

Vicente Carrillo Fuentes, "Viceroy", preso en una cárcel de Nueva York desde febrero pasado, es acusado de narcotráfico por el Gobierno de EU .

Desde principios de agosto, fiscales federales estadounidenses también informaron que no buscarán la pena de muerte en su caso .

Luego de su detención, ante la justicia de la Unión Americana en su primera comparecencia el pasado 28 de febrero, se declaró "no culpable" de crimen organizado y tráfico de drogas, entre otros cargos.

Los 26 trasladados recientes, lista completa de nombres del Departamento de Justicia de EU

• Enrique Arballo Talamantes

• Benito Barrios Maldonado

• Luis Raúl Castro Valenzuela

• Francisco Chávez

• Abdul Karim Conteh

• Baldomero Fernández Beltrán

• Ismael Enrique Fernández Vázquez

• Abigael González Valencia

• Leobardo García Corrales

• José Carlos Guzmán Bernal

• Antón Petrov Kulkin

• Roberto Omar López

• José Francisco Mendoza Gómez

• Hernán Domingo Ojeda López

• Daniel Pérez Rojas

• Juan Carlos Sánchez Gaytán

• David Fernando Vásquez Bejarano

• José Antonio Vivanco Hernández

• Mauro Alberto Núñez Ojeda

• Juan Carlos Félix Gastélum

• Jesús Guzmán Castro

• Pablo Edwin Huerta Nuno

• Servando Gómez Martínez

• Kevin Gil Acosta

• Roberto Salazar

• Martín Zazueta Pérez

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA