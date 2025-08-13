Talento jalisciense que debes seguir en instagram

Jalisco es cuna de talento y creatividad que trasciende fronteras, y en Instagram hay una generación de tapatíos y jalisciences que lo demuestra con cada publicación. Desde la actuación y la ilustración, hasta la gastronomía, la moda y la belleza, estos perfiles son pura inspiración y definitivamente merecen un lugar en tu feed.

Luis Torres

Luis Torres es una figura influyente en el mundo de la belleza en México, reconocido por su estilo impecable y visión creativa. Ha trabajado con modelos como Cara Delevingne y Gigi Hadid, y llevado su talento a la Met Gala, donde ha maquillado a artistas que deslumbran en cada paso.

Luis Torres @ltorrresbeauty. GENTE BIEN JALISCO / Instagram

Jimena con Jota

Jimena Villaseñor, conocida como Jimena con Jota, es una talentosa creadora de contenido visual originaria de Guadalajara. Con más de 200 mil seguidores en Instagram y 2.5 millones en TikTok, destaca por sus coloridos videos, consejos de diseño y cursos para potenciar la presencia digital móvil.

Jimena con Jota @soyjimenaconjota. GENTE BIEN JALISCO / Instagram

María Rec

Artista visual que transforma recortes y objetos delicados en composiciones que parecen flotar sobre el vacío. Su trabajo, de estética sutil y narrativa poética, ha colaborado con marcas internacionales y aparece en revistas de moda y diseño, explorando la belleza en lo frágil y lo inesperado.

María Reynoso @mariarec. GENTE BIEN JALISCO / Instagram

Silke Hartleben

Con un estilo único que fusiona moda, arte y conciencia ambiental, impulsa Marea Blanca, marca de trajes de baño sustentables elaborados con materiales reciclados. Su labor como stylist, modelo y creadora digital inspira amor propio y aceptación, conectando con miles de seguidores mediante propuestas creativas y auténticas.

Silke Hartleben @silkehartleben. GENTE BIEN JALISCO / Instgram

Andrea de Alba

Actriz mexicana de 29 años originaria de Puerto Vallarta, ha destacado por su versatilidad en televisión y streaming. Debutó internacionalmente como Carmín Laguardia en la serie de Disney Channel “Bia”, protagonizó las dos temporadas de la serie de Disney+ “L-POP” y actualmente forma parte de la telenovela “Cautiva por amor” de TV Azteca.

Andrea de Alba @andreadealba. GENTE BIEN JALISCO / Instagram

Gustavo Möller

Creador de contenido foodie originario de Guadalajara, conocido por su cuenta @gusgueriasgdl. Con un estilo cercano y antojadizo, recorre restaurantes, puestos y rincones gastronómicos, compartiendo recomendaciones que celebran la riqueza culinaria tapatía y más allá, conquistando a miles de seguidores en Instagram y TikTok.

Gustavo Möller @gusgueriasgdl. GENTE BIEN JALISCO / Instagram

Andrea Cabrera

Comparte contenido sobre cuidado de la piel y maquillaje que inspira a realzar la belleza natural. Su estilo auténtico conecta con quienes buscan un enfoque saludable y luminoso, mientras recomienda productos que cuidan la piel y el cabello con frescura y elegancia.

Andrea Cabrera @andreacabreram. GENTE BIEN JALISCO / Instagram

Rōbsō

Con un estilo vibrante y lleno de dinamismo, Roberto Sánchez Olvera, mejor conocido como Robso, crea ilustraciones y diseños que combinan forma, color y contraste. Desde Zapopan, desarrolla proyectos editoriales, de moda y comerciales, llevando su sello distintivo a marcas y publicaciones que buscan piezas creativas con gran impacto visual.

Roberto Sánchez Olvera @robso. GENTE BIEN JALISCO / Instagram

Romiracles

Apasionada por la moda y el estilo personal, Romina Gómez, mejor conocida como Romiracles, es estilista, asesora de imagen e influencer. A través de talleres, cursos y su experiencia con marcas reconocidas, inspira a las personas a descubrir y expresar su esencia única, fusionando tendencias con autenticidad y autoestima.