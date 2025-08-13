Autoridades realizaron un operativo en Chiapas para dar con un líder del crimen organizado, pero cayeron un mando policial, 59 oficiales de la corporación y tres hombres y una mujer.

El director de la Policía Municipal de Cintalapa, municipio colindante con Oaxaca, así como 59 elementos de la corporación y cuatro miembros del Cártel Chiapas-Guatemala, una organización filial al Cártel Nueva Generación (CNG), fueron detenidos en un operativo que realizó el Ejército, Guardia Nacional y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas.

El jefe policial Ulber Martínez Flores, los 59 agentes municipales y los cuatro presuntos criminales de nacionalidad mexicana y venezolana, fueron detenidos en varios cateos realizados en distintos puntos de Cintalapa desde el fin de semana.

Sin embargo, fue hasta este martes que se dio a conocer la detención de estas 63 personas y del director de la Policía Municipal , uno de los funcionarios de mayor confianza del alcalde Ernesto Cruz Díaz (Morena).

Fuentes de seguridad informaron que el operativo tenía como objetivo detener a una de las cabezas del Cártel Chiapas-Guatemala, que es originario de Cintalapa , y que durante más de cuatro años ha estado confrontado con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de Chiapas explicó que soldados de la VII Región Militar, Guardia Nacional, elementos de la Agencia de Investigación de Inteligencia Ministerial y de Fuerza Pakal realizaron cateos en colonias de Cintalapa, en la sede de la comandancia de la Policía Municipal, así como, en un inmueble de Jiquipilas, municipio vecino a Cintalapa.

Los policías y Ulber "N" fueron aprehendidos como presuntos responsables de los delitos de uso indebido de condecoraciones, uniformes e insignias y asociación delictuosa .

Por el delito contra la salud y con la variante de narcotráfico conocido como metanfetamina y mariguana, fueron aprehendidos tres hombres y una mujer: Fabiana "N", de Venezuela; y los mexicanos, Andrés "N", Daniel "N" y Maximiliano "N".

En los cateos se aseguraron un arma de fuego calibre 9 mm, con cargador y 16 cartuchos; dos fusiles AK-47 con dos cargadores y 16 cartuchos calibre 7.62 mm.

Además de siete vehículos, como camionetas con placas de Chiapas y Ciudad de México, una motocicleta, una cuatrimoto y un jaguar.

Los detenidos y lo incautado fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica .

Cabe señalar que el 16 de diciembre pasado, 92 elementos de la Policía Municipal del Comitán fueron detenidos, así como los mandos e integrantes de un grupo paramilitar denominado Los Zorros, por estar vinculados con grupos criminales.

Las acciones han continuado en los municipios de Villaflores, Villa Corzo, San Fernando, Tuxtla y otros, con la detención de elementos de la Policía Municipal, por sus vínculos con organizaciones criminales.

OA