El día de hoy se han presentado diversas afectaciones por lluvias en Manzanillo. Personal del área operativa de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Manzanillo han atendido diversos puntos del municipio.

En la colonia El Rocío, una mujer fue arrastrada por una fuerte corriente provocada por el bajante de agua en la vialidad cuando circulaba con su motocicleta. Antes de la llegada de elementos de Protección Civil, ciudadanos en el lugar intervinieron para evitar que la situación acudiera a mayores.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Manzanillo acudieron al sitio para valorar el estado de salud de la afectada y brindar apoyo. Ante ello, la dependencia advierte a los ciudadanos evitar cruzar calles o avenidas con corrientes de agua, por más que parezcan poco profundas. Así como extremar precauciones ante la situación climatológica.

A lo largo del municipio hay elementos de Protección Civil Estatal Colima atendiendo situaciones de árboles caídos e inundaciones; algunos de ellos en la zona de La Boquita. Ante ello, se exhorta a la población extremar precauciones, evitar actividades no esenciales y refugiarse en lugares seguros.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico de lluvias para Colima es de chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas.

