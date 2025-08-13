Los Alegres del Barranco cantan para menores en reclusión en Jalisco

Como parte de las actividades que desarrolla a Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres) de la Secretaría de Seguridad del Estado, en el marco del Día Internacional de la Juventud, los integrantes de "Los Alegres del Barranco" interpretaron "El Consejo" para los menores y jóvenes en reclusión del Centro de Atención Integral Juvenil del Estado de Jalisco (CAIJEJ).

"El Consejo" es una canción creada por la agrupación musical, tras los señalamientos en su contra por apología del delito, que advierte sobre las consecuencias de una vida delictiva, y su difusión forma parte de las medidas cautelares interpuestas por el juez para motivar la paz y crear conciencia sobre los estragos que puede dejar el crimen organizado .

Te puede interesar: Así se vieron las inundaciones del martes desde las cámaras del C5

Además, durante su intervención, la agrupación invitó a los jóvenes del CAIJEJ a que, durante su proceso, aprovechen la red de apoyo de sus familiares y amigos.

En esta semana, los jóvenes escucharán a especialistas en psicología y otros rubros como parte de su proceso de reintegración a la sociedad, dentro de las actividades culturales y deportivas impulsadas en el CAIJEJ por el Día Internacional de la Juventud.

En esta semana, los jóvenes escucharán a especialistas en psicología y otros rubros como parte de su proceso de reintegración a la sociedad. ESPECIAL/Secretaría de Seguridad del Estado

"Este tipo de ejercicios motiva a las y los menores, les da la oportunidad de conocer otras perspectivas y de recibir mensajes que los ayuden a superarse", expuso el director de Digpres, José Antonio López Zaragoza.

"Lo más importante para nosotros es que las y los jóvenes encuentren nuevas formas de relacionarse con la sociedad, alternativas para construir sus planes de vida y apropiarse de herramientas que los motive a salir adelante" , agregó.

López Zaragoza, y el director del CAIJEJ, Orlando Íñiguez Mejía, agradecieron a los músicos, así como a las magistradas especializadas en justicia para adolescentes, Mayra Angélica Sánchez Grajeda, Miriam Haydée Rincón Ochoa, Consuelo del Rosario González Jiménez, y a la directora de Unidad de Investigación Especializada en adolescentes de la Fiscalía, Citlalli Gutiérrez García, por sumar esfuerzos y facilitar herramientas a las y los menores que buscan oportunidades para retomar sus proyectos.

Lee también: Policía de Guadalajara detiene a tres hombres en Las Huertas

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB