Las tormentas se presentarán en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este viernes 22 de agosto. Aquí los detalles del tiempo.

Meteored pronostica para Guadalajara el viernes 22 de agosto, cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 17 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de suroeste, con rachas que podrán llegar hasta 28 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia el viernes en Guadalajara es del 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso . Para el sábado, también se espera una jornada lluviosa, con la misma posibilidad de precipitación.

Clima en Guadalajara el viernes

02:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 18 °C 14:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 25 °C 17:00 horas Tormenta (80% de probabilidad de lluvia) 23 °C 20:00 horas Lluvia débil (50% de probabilidad de lluvia) 21 °C 23:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 19 °C

El pronóstico de tormentas es mayor a las 05:00 de la tarde en Guadalajara, aunque la posibilidad existe para la tarde y noche .

Clima nacional del viernes 22 al domingo 24 de agosto de 2025

Durante el viernes y sábado, la onda tropical núm. 24 se desplazará sobre el occidente de México, ocasionará lluvias fuertes a muy fuertes sobre dicha región .

En el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano y divergencia ocasionarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como lluvias y chubascos en Baja California Sur.

Una vaguada en altura prevalecerá sobre el noreste del país, propiciará lluvias fuertes a puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en dicha región.

Un canal de baja presión sobre los estados de la Mesa del Norte, Mesa Central, aunado a divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, generarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en estados del norte, centro y oriente de la República Mexicana.

Otro canal de baja presión en el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con el paso de una nueva onda tropical, originarán chubascos y lluvias fuertes en ambas regiones, con lluvias puntuales intensas en Chiapas.

Prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte del territorio mexicano, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán. Finalmente, la onda de calor en Baja California Sur, concluirá el día viernes.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

