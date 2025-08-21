Clima HOY: Pronostico en Guadalajara para esta noche, 21 de agosto

Para este 21 de agosto, el paso de una onda tropical frente a las costas del suroccidente, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales y la inestabilidad atmosférica en zonas altas, dejará lluvias sobre el Pacífico mexicano.Por otro lado, durante la tarde-noche se prevé la presencia de algunos chubascos puntuales en la región Centro, Valles, Lagunas y Ciénega.Asimismo, en el Área Metropolitana de Guadalajara se pronostican chubascos durante la tarde-noche, de acuerdo con datos del Instituto de Astronomía y Meteorología.A lo largo del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán entre 18 y 29 grados centígrados, y el viento del Oeste alcanzará velocidades de hasta 37 km/h.Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos, con nubes y claros, así como probabilidad de lluvia de entre el 60 % y el 70 % en la región.De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados y máximas de 21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS