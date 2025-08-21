Jueves, 21 de Agosto 2025

Jalisco |

Clima HOY: Pronostico en Guadalajara para esta noche, 21 de agosto

Para este jueves 21 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronostico de hoy, 21 de agosto se prevé nubes y claros en Guadalajara por la noche. UNSPLASH/ R. Lopez

Para este 21 de agosto, el paso de una onda tropical frente a las costas del suroccidente, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales y la inestabilidad atmosférica en zonas altas, dejará lluvias sobre el Pacífico mexicano.

Por otro lado, durante la tarde-noche se prevé la presencia de algunos chubascos puntuales en la región Centro, Valles, Lagunas y Ciénega.

Asimismo, en el Área Metropolitana de Guadalajara se pronostican chubascos durante la tarde-noche, de acuerdo con datos del Instituto de Astronomía y Meteorología.

A lo largo del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán entre 18 y 29 grados centígrados, y el viento del Oeste alcanzará velocidades de hasta 37 km/h.

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 21 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos parcialmente nubosos, con nubes y claros, así como probabilidad de lluvia de entre el 60 % y el 70 % en la región.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 21 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se espera cielo parcialmente nuboso y nubes y claros con temperaturas mínimas de 20 grados centígrados y máximas de  21 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 70% en la región
20:00  21 grados centígrados Lluvia débil con probabilidad de 60% en la región
21:00  20 grados centígrados Parcialmente nuboso
22:00  20 grados centígrados Parcialmente nuboso
23:00  20 grados centígrados Nubes y claros

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología y Meteored.

