El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tiene un fuerte pronóstico de lluvia para este jueves 21 de agosto, así como una ligera baja en las temperaturas. Aquí el pronóstico del clima:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado. Por la mañana, bancos de niebla o neblina en zonas altas de Nayarit, Jalisco y Michoacán; ambiente fresco a templado, siendo frío en zonas altas de Michoacán y Jalisco, y cálido en la mayor parte de Colima, sur de Michoacán y costas de la región. Posibilidad de lluvias aisladas y chubascos matutinos. Durante la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso con temperaturas mayores a 35 °C en el noroeste de Nayarit, y en el norte y centro de Jalisco; lluvias puntuales muy fuertes en Nayarit y Michoacán y puntuales fuertes en Jalisco y Colima, todas acompañadas con descargas eléctricas y posibles granizadas, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos, fuertes rachas de viento y visibilidad reducida. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Michoacán, y viento de 10 a 40 km/h en el resto de la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura en costas de Jalisco, Colima y Michoacán.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara cielo parcialmente cubierto. No se descarta la probabilidad de lluvias dispersas desde el amanecer. Probabilidad de chubascos puntuales con actividad eléctrica por la tarde y hacia la noche . Las temperaturas máximas oscilarán entre los 24-37 °C, mientras que las mínimas entre los 15-18 °C.

Lluvia en Guadalajara HOY

02:00 PM 31% de probabilidad de lluvia 27 °C 04:00 PM 39% de probabilidad de lluvia 26 °C 05:00 PM 47% de probabilidad de lluvia 25 °C 06:00 PM 59% de probabilidad de lluvia 24 °C 07:00 PM 68% de probabilidad de lluvia 23 °C 08:00 PM 65% de probabilidad de lluvia 21 °C

La posibilidad de lluvias este jueves, de forma general, es de 59 por ciento. Es más probable que las lluvias se presenten al caer la tarde e iniciar la noche . Mañana viernes el pronóstico de lluvia es del 79 por ciento.

Clima nacional

El monzón mexicano en combinación con el paso de una onda tropical frente a las costas del sur del país, aunado con divergencia en altura provocarán lluvias fuertes con actividad eléctrica y posible caída de granizo en estados costeros del Pacífico y noreste, además de lluvias en el centro y sureste de México.

Jalisco, con lluvias a lo largo del territorio .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

