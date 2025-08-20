Septiembre está a la vuelta de la esquina y eso significa que el próximo ciclo escolar para la educación básica en México está por comenzar y eso también incluye los días libres y los “puentes” que vienen. Aquí los detalles:

La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el Calendario Escolar 2025 - 2026 que tiene 185 días oficiales de clases , pero también los periodos vacacionales, días de descanso, “puentes” y otras fechas relevantes, como aquellos en los que se llevarán a cabo los consejos técnicos escolares.

Publicado este lunes 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Calendario Escolar 2025 es aplicable a toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables.

El arranque de clases del Ciclo Escolar 2025-2026 será el lunes 1 de septiembre y terminará el 15 de junio de 2026 .

Los 5 "puentes" que habrá en el próximo Ciclo Escolar serán :

Del sábado 13 al martes 16 de septiembre. En lunes 15 es de reflexión, por lo que será opcional para las autoridades locales suspender clases Del sábado 15 al lunes 17 de noviembre. El 20 jueves 20 de noviembre será de reflexión Del sábado 31 de enero al lunes 2 de febrero. El jueves 5 de febrero será de reflexión Del sábado 14 al lunes 16 de marzo. El viernes 20 y el sábado 21 serán de reflexión Del viernes 1 al martes 5 de mayo. El lunes 4 será de reflexión

El consejo técnico escolar será:

26 de septiembre

31 de octubre

28 de noviembre

30 de enero

27 de febrero

27 de marzo

29 de mayo

26 de junio

Con información de la SEP

OA