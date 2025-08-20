Septiembre está a la vuelta de la esquina y eso significa que el próximo ciclo escolar para la educación básica en México está por comenzar y eso también incluye los días libres y los “puentes” que vienen. Aquí los detalles: La Secretaría de Educación Pública (SEP) dio a conocer el Calendario Escolar 2025 - 2026 que tiene 185 días oficiales de clases, pero también los periodos vacacionales, días de descanso, “puentes” y otras fechas relevantes, como aquellos en los que se llevarán a cabo los consejos técnicos escolares.Publicado este lunes 9 de junio en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el Calendario Escolar 2025 es aplicable a toda la República para cada ciclo lectivo de la educación preescolar, la primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación básica, necesarios para cubrir los planes y programas aplicables.El arranque de clases del Ciclo Escolar 2025-2026 será el lunes 1 de septiembre y terminará el 15 de junio de 2026.Los 5 "puentes" que habrá en el próximo Ciclo Escolar serán:El consejo técnico escolar será:Con información de la SEP* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA