Del 18 al 30 de agosto está disponible el registro para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa social dirigido a las personas a partir de los 65 años de edad, sin importar su condición social.

A través de este programa, los beneficiarios reciben depósitos bimestrales de 6 mil 200 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Así, el Gobierno de México busca garantizar que tengan una vejez digna y plena.

A pesar de que el apoyo contempla como beneficiarios a hombres y mujeres, se espera que durante esta etapa sean los varones los que más se acerquen a los módulos de registro, puesto que las féminas que ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar pasan a ser acreedoras automáticas de la Pensión Bienestar al cumplir los 65 años, por lo que no deben realizar un nuevo proceso de inscripción.

El registro se realiza de forma presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en el territorio nacional, siguiendo el orden establecido en el calendario oficial. Aquí te presentamos los domicilios de los módulos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

Calendario de registro para la Pensión Bienestar agosto 2025

Lunes 18 y 25 de agosto - A, B, C

Martes 19 y 26 de agosto - D, E, F, G, H

Miércoles 20 y 27 de agosto - I, J, K, L, M

Jueves 21 y 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, R

Viernes 22 y 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, Z

Sábado 23 y 30 de agosto - Todas las letras

¿Qué documentos necesito para el registro de la Pensión Bienestar?

Si tienes 65 cumplidos, eres mexicano por nacimiento o naturalización y actualmente resides en la República Mexicana, debes presentarte en el módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio en una de las fechas que te corresponden con la siguiente documentación:

Acta de nacimiento

Identificación oficial vigente: credencial para votar o del Inapam, pasaporte, cartilla militar, cédula profesional o carta de identidad

CURP de impresión reciente

Comprobante de domicilio no mayor a seis meses: teléfono, luz, gas, agua o predial

Teléfono de contacto (celular y de casa)

Módulos para el registro a la Pensión Bienestar del Área Metropolitana de Guadalajara

Guadalajara

Módulo 1

Ubicación: Calle Gigantes 2969, Colonia San Andrés, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44810

Tipo de lugar: Explanada

Referencia: Super ISSSTE 061

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Zapopan:

Módulo 1

Ubicación: Calle Arco del Triunfo, Colonia Arcos de Zapopan 1a. Sección, Zapopan, Jalisco, C.P. 45130

Tipo de lugar: Parque

Referencia: Parque de la Estrella

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Módulo 2

Ubicación: Calle Ramón Corona 28, Pueblo San Francisco Tesistán, Zapopan, Jalisco, C.P. 45200

Tipo de lugar: Centro Integrador

Referencia: Casa de la Cultura

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Tlaquepaque:

Módulo 1

Ubicación: Calle Prisciliano Sánchez 190, Colonia Tlaquepaque Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45500

Tipo de lugar: Galera

Referencia: Museo El Refugio

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Módulo 2

Ubicación: Calle San Pedro 4841, Colonia Las Juntas, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45590

Tipo de lugar: Plaza

Referencia: Frente a la plaza

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Módulo 3

Ubicación: Calle Colón 4, Pueblo Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600

Tipo de lugar: Plaza

Referencia: Frente a la plaza municipal

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Módulo 4

Ubicación: Calle José González Gallo 52, Colonia Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45610

Tipo de lugar: Casino Municipal

Referencia: Frente la plaza municipal

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Módulo 5

Ubicación: Calle Pino Suárez 1, Colonia San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45629

Tipo de lugar: Casino Municipal

Referencia: Frente a Plaza de San Martín de las Flores

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Tonalá

Módulo 1

Ubicación: Calle Independencia 233, Colonia Tonalá Centro, Tonalá, Jalisco, C.P. 45400

Tipo de lugar: Centro Integrador

Referencia: Frente a la Prepa Tonalá Centro

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Módulo 2

Ubicación: Calle Atotonilco el Alto 3, Colonia Jalisco 1a. Sección, Tonalá, Jalisco, C.P. 45412

Tipo de lugar: Auditorio

Referencia: Plaza San Gerardo

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

Módulo 3

Ubicación: Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Santa Rosa, Tonalá, Jalisco, C.P. 45420

Tipo de lugar: Auditorio

Referencia: Centro Cultural

Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025

Fecha de término: 30 de agosto del 2025

