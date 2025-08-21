Del 18 al 30 de agosto está disponible el registro para la Pensión Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el programa social dirigido a las personas a partir de los 65 años de edad, sin importar su condición social.A través de este programa, los beneficiarios reciben depósitos bimestrales de 6 mil 200 pesos en sus tarjetas del Banco del Bienestar. Así, el Gobierno de México busca garantizar que tengan una vejez digna y plena.A pesar de que el apoyo contempla como beneficiarios a hombres y mujeres, se espera que durante esta etapa sean los varones los que más se acerquen a los módulos de registro, puesto que las féminas que ya reciben la Pensión Mujeres Bienestar pasan a ser acreedoras automáticas de la Pensión Bienestar al cumplir los 65 años, por lo que no deben realizar un nuevo proceso de inscripción. El registro se realiza de forma presencial en los módulos del Bienestar distribuidos en el territorio nacional, siguiendo el orden establecido en el calendario oficial. Aquí te presentamos los domicilios de los módulos dentro del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).Lunes 18 y 25 de agosto - A, B, CMartes 19 y 26 de agosto - D, E, F, G, HMiércoles 20 y 27 de agosto - I, J, K, L, MJueves 21 y 28 de agosto - N, Ñ, O, P, Q, RViernes 22 y 29 de agosto - S, T, U, V, W, X, Y, ZSábado 23 y 30 de agosto - Todas las letras Si tienes 65 cumplidos, eres mexicano por nacimiento o naturalización y actualmente resides en la República Mexicana, debes presentarte en el módulo del Bienestar más cercano a tu domicilio en una de las fechas que te corresponden con la siguiente documentación:Módulo 1Ubicación: Calle Gigantes 2969, Colonia San Andrés, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44810Tipo de lugar: ExplanadaReferencia: Super ISSSTE 061Fecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 1Ubicación: Calle Arco del Triunfo, Colonia Arcos de Zapopan 1a. Sección, Zapopan, Jalisco, C.P. 45130Tipo de lugar: ParqueReferencia: Parque de la EstrellaFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 2Ubicación: Calle Ramón Corona 28, Pueblo San Francisco Tesistán, Zapopan, Jalisco, C.P. 45200Tipo de lugar: Centro IntegradorReferencia: Casa de la CulturaFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 1Ubicación: Calle Prisciliano Sánchez 190, Colonia Tlaquepaque Centro, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45500Tipo de lugar: GaleraReferencia: Museo El RefugioFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 2Ubicación: Calle San Pedro 4841, Colonia Las Juntas, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45590Tipo de lugar: PlazaReferencia: Frente a la plazaFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 3Ubicación: Calle Colón 4, Pueblo Santa Anita, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45600Tipo de lugar: PlazaReferencia: Frente a la plaza municipalFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 4Ubicación: Calle José González Gallo 52, Colonia Toluquilla, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45610Tipo de lugar: Casino MunicipalReferencia: Frente la plaza municipalFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 5Ubicación: Calle Pino Suárez 1, Colonia San Martín de las Flores de Abajo, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45629Tipo de lugar: Casino MunicipalReferencia: Frente a Plaza de San Martín de las FloresFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 1Ubicación: Calle Independencia 233, Colonia Tonalá Centro, Tonalá, Jalisco, C.P. 45400Tipo de lugar: Centro IntegradorReferencia: Frente a la Prepa Tonalá CentroFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 2Ubicación: Calle Atotonilco el Alto 3, Colonia Jalisco 1a. Sección, Tonalá, Jalisco, C.P. 45412Tipo de lugar: AuditorioReferencia: Plaza San GerardoFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025Módulo 3Ubicación: Calle Lázaro Cárdenas, Colonia Santa Rosa, Tonalá, Jalisco, C.P. 45420Tipo de lugar: AuditorioReferencia: Centro CulturalFecha de inicio: 18 de agosto del 2025Fecha de término: 30 de agosto del 2025* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB