El primer Frente Frío llega a México en esta fecha exacta, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la temporada de frentes fríos 2025-2026 iniciará oficialmente en septiembre y finalizará en mayo.Durante este periodo, se prevé que México experimente fenómenos que afectarán de manera diferenciada al norte, centro y sureste del territorio.El SMN detalló que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se esperan entre 51 y 56 sistemas frontales, una cifra similar al promedio anual de 58.Aunque la fecha oficial de inicio con el primer frente frío está marcada para el 15 de septiembre, los especialistas no descartan que llegue antes.Incluso, en los últimos años ha sido común que los sistemas frontales se adelanten hacia finales de agosto, afectando primero a la frontera norte del país.Los meses de mayor intensidad se concentran entre noviembre y febrero, cuando las masas de aire polar suelen llegar con más fuerza, generando temperaturas mínimas, heladas y en algunos casos nevadas en zonas montañosas.