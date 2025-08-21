El primer Frente Frío llega a México en esta fecha exacta, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó que la temporada de frentes fríos 2025-2026 iniciará oficialmente en septiembre y finalizará en mayo.

Durante este periodo, se prevé que México experimente fenómenos que afectarán de manera diferenciada al norte, centro y sureste del territorio.

Inicio y duración de la temporada

El SMN detalló que entre septiembre de 2025 y mayo de 2026 se esperan entre 51 y 56 sistemas frontales, una cifra similar al promedio anual de 58.

Aunque la fecha oficial de inicio con el primer frente frío está marcada para el 15 de septiembre , los especialistas no descartan que llegue antes.

Incluso, en los últimos años ha sido común que los sistemas frontales se adelanten hacia finales de agosto, afectando primero a la frontera norte del país.

Los meses de mayor intensidad se concentran entre noviembre y febrero , cuando las masas de aire polar suelen llegar con más fuerza, generando temperaturas mínimas, heladas y en algunos casos nevadas en zonas montañosas.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV