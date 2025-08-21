Durante la temporada de lluvias, es común que muchas calles, terrenos y zonas costeras se inunden o acumulen grandes cantidades de agua de lluvia. Sin embargo, en algunos sitios (particularmente en zonas urbanas) hay quienes se aventuran a “nadar” o jugar en charcos, canales o cuerpos de agua estancada, sin considerar los riesgos que esto implica para la salud.Aunque pueda parecer una actividad inofensiva o incluso divertida, especialmente entre niños y adolescentes, el contacto con agua estancada representa un serio peligro sanitario.El agua de lluvia, al acumularse, deja de ser limpia casi inmediatamente después de tocar el suelo. Al estancarse, mezcla desechos, excrementos de animales, productos químicos, residuos urbanos, heces humanas (en zonas con drenajes colapsados), y materia orgánica en descomposición. Todo esto la convierte en un medio ideal para el desarrollo de bacterias, virus, parásitos y hongos.A continuación, se detallan algunas de las enfermedades y afectaciones más comunes derivadas del contacto con aguas estancadas:El agua contaminada puede causar desde irritaciones leves hasta infecciones graves como:El contacto de los ojos con agua contaminada puede provocar inflamación ocular, enrojecimiento, picor y secreciones. La conjuntivitis infecciosa es altamente contagiosa.Si accidentalmente se ingiere agua de lluvia estancada, puede provocar:Especialmente común en niños, al introducirse agua sucia en el canal auditivo, lo que puede inflamarlo y generar dolor, secreciones o pérdida temporal de audición.Una enfermedad grave causada por una bacteria presente en la orina de animales, como ratas. Entra al cuerpo a través de heridas o mucosas al estar en contacto con agua contaminada. Puede causar fiebre alta, dolor muscular, ictericia e incluso fallo renal o hepático si no se atiende.Un virus que se transmite por agua o alimentos contaminados con materia fecal. Produce inflamación del hígado, fatiga intensa, náuseas, fiebre y coloración amarilla en piel y ojos.Aunque parezca que el agua del mar “se limpia sola”, en temporadas de lluvia muchos desagües y ríos urbanos desembocan directamente en el océano, arrastrando consigo basura, aguas negras y todo tipo de contaminantes. Por lo tanto, nadar en el mar después de una tormenta o lluvias intensas también puede ser riesgoso.La temporada de lluvias no solo implica riesgos por inundaciones o deslaves, sino también por el aumento de enfermedades relacionadas con el agua contaminada. “Nadar” en agua de lluvia estancada puede parecer una aventura divertida, pero en realidad expone al cuerpo a múltiples agentes infecciosos.BB