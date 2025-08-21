De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el monzón mexicano; una circulación ciclónica en altura que prevalecerá en el noreste; canales de baja presión al interior; aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe; y la onda tropical número 24 sobre el sur del territorio nacional, generarán lluvias fuertes —de 25 a 50 milímetros— en Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Guanajuato, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México y Campeche. Dentro del Área Metropolitana de Guadalajara se prevé cierta caída de lluvia eléctrica por la tarde.

Durante la mayor parte del día, el cielo en Guadalajara permanecerá parcialmente nublado; las temperaturas oscilarán en torno a los 29 y 18 grados centígrados, y el viento Oeste alcanzará una velocidad de hasta 37 km/h.

¿A qué hora lloverá este 21 de agosto en Guadalajara?

En la furibunda ciudad tapatía, y de acuerdo con la cadena meteorológica de Meteored, se registra cierta altísima caída de tormenta —con una acumulación de agua de 4.7 mm— en el 90% de su región en las siguientes horas:

04:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.2 mm 05:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 1.5 mm 06:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 0.9 mm 07:00 PM Lluvia (70%) Acumulación de agua de 0.4 mm 08:00 PM y 12:00 AM Lluvia (90%) Acumulación de agua de 1.7 mm

Asimismo, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG refirió que Jalisco, por su parte, tendrá lluvias de moderadas a fuertes al sur y en el occidente, junto a chubascos en zonas montañosas. Hay alta posibilidad de lluvia al interior del AMG en horas de la tarde.

Con información del SMN, IAM, The Weather Channel y Meteored.

