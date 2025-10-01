Octubre llega al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con un ligero incremento de las temperaturas y con un pronóstico de lluvias más bajo. Aquí todos los detalles del estado del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; además, podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente templado, así como fresco con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 45 km/h en la región.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG, prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto por la tarde . No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa por la tarde. La temperatura máxima esperada es de 26-29 °C y mínimas de 16-19 °C.

Lluvia en Guadalajara

10:00 PM 10% de probabilidad de lluvia 20 °C 11:00 PM 10% de probabilidad de lluvia 20 °C 12:00 AM 24% de probabilidad de lluvia 20 °C 01:00 AM 24% de probabilidad de lluvia 19 °C 02:00 AM 44% de probabilidad de lluvia 18 °C

La probabilidad de lluvia para la ciudad es baja y sólo se prevé en la madrugada el jueves, alrededor de las 02:00 horas .

Clima nacional

El ingreso de humedad al combinarse con inestabilidad de la atmósfera ocasionarán lluvias por el lado del Pacífico y sobre el sureste; lluvias fuertes en occidente, centro y sureste.

Se mantiene la vigilancia de una zona de baja presión frente a las costas del sur de México, con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días .

Jalisco, con lluvias en sus diversas regiones. Chubascos con actividad eléctrica en centro, sur y al oeste del estado .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

