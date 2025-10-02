Venta Nocturna Liverpool: ¿Qué sucursales participan en Guadalajara?

A raíz de su fiesta de aniversario, la tienda departamental de Liverpool llevará a cabo su tercera Venta Nocturna del 2025, una noche de promociones y descuentos especiales en sus diversos departamentos y la cual está disponible durante un periodo limitado. La Venta Nocturna de esta ocasión se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, aquí te contamos las tiendas físicas que participan en la ciudad de Guadalajara. Durante esta Venta Nocturna, los clientes podrán aprovechar increíbles descuentos en moda, tecnología, muebles y decoración, además de pagos a meses sin intereses y otras comodidades. El horario la Venta Nocturna de este fin de semana se realizará en un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., o en cualquier momento del día a través de su sitio web liverpool.com.mx. Cabe recordar que Liverpool celebra cuatro ediciones del evento a lo largo del año: Considerando lo grande que es Guadalajara, o, por si te interesa conocer el resto de tiendas o hay alguna que te quedé más cerca, este es el directorio de sucursales en la ciudad.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO