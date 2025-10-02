Venta Nocturna Liverpool: ¿Qué sucursales participan en Guadalajara?

A raíz de su fiesta de aniversario, la tienda departamental de Liverpool llevará a cabo su tercera Venta Nocturna del 2025, una noche de promociones y descuentos especiales en sus diversos departamentos y la cual está disponible durante un periodo limitado.

La Venta Nocturna de esta ocasión se llevará a cabo del 3 al 5 de octubre, aquí te contamos las tiendas físicas que participan en la ciudad de Guadalajara.

¿Qué es la Venta Nocturna de Liverpool?

Durante esta Venta Nocturna, los clientes podrán aprovechar increíbles descuentos en moda, tecnología, muebles y decoración, además de pagos a meses sin intereses y otras comodidades. El horario la Venta Nocturna de este fin de semana se realizará en un horario de 11:00 a.m. a 9:00 p.m., o en cualquier momento del día a través de su sitio web liverpool.com.mx. Cabe recordar que Liverpool celebra cuatro ediciones del evento a lo largo del año:

En abril, con La Venta Nocturna para Mamás.

En junio, con La Venta Nocturna para Papás.

En octubre, con La Venta Nocturna de Aniversario.

Y en diciembre, con la última Venta Nocturna del año.

Estas son las sucursales participantes de Liverpool en Guadalajara

Considerando lo grande que es Guadalajara, o, por si te interesa conocer el resto de tiendas o hay alguna que te quedé más cerca, este es el directorio de sucursales en la ciudad.

Liverpool Ávila Camacho

Avenida Ávila Camacho Esquina con Avenida Patria s/n, local L, Colonia, Jacarandas, 45160 Zapopan.

Avenida Ávila Camacho Esquina con Avenida Patria s/n, local L, Colonia, Jacarandas, 45160 Zapopan. Liverpool Puerta de Hierro

Boulevard Puerta de Hierro, P.º Andares 4965, Colonia fraccionamiento, 45116 Zapopan.

Boulevard Puerta de Hierro, P.º Andares 4965, Colonia fraccionamiento, 45116 Zapopan. Liverpool Vallarta

Avenida Vallarta 3959 Colonia Don Bosco Vallarta, La Gran Plaza, 45049 Zapopan.

Avenida Vallarta 3959 Colonia Don Bosco Vallarta, La Gran Plaza, 45049 Zapopan. Liverpool Otero

Avenida Mariano Otero 3000, Colonia Jardines del Centro, Centro comercial La Perla, 45050 Zapopan.

Avenida Mariano Otero 3000, Colonia Jardines del Centro, Centro comercial La Perla, 45050 Zapopan. Liverpool Forúm

Boulevard General Marcelino García Barragán 2345 Colonia Prados del Nilo, Forum, 44840 San Pedro Tlaquepaque.

Boulevard General Marcelino García Barragán 2345 Colonia Prados del Nilo, Forum, 44840 San Pedro Tlaquepaque. Liverpool Camichines

Avenida Rafael Sanzio 150 Colonia Vallarta Camichines, Plaza Galerías Guadalajara, 45020 Zapopan.

Avenida Rafael Sanzio 150 Colonia Vallarta Camichines, Plaza Galerías Guadalajara, 45020 Zapopan. Liverpool Oblatos

Gran Terraza Oblatos, Guadalajara, Av. Cvln. División del Nte. 2700, Circunvalación Oblatos, 44700 Guadalajara.

Gran Terraza Oblatos, Guadalajara, Av. Cvln. División del Nte. 2700, Circunvalación Oblatos, 44700 Guadalajara. Liverpool Andares

Avenida Acueducto 4969, Puerta de Hierro, 45116 Zapopan.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

